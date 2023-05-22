Katibe yönelik cinsel tacizle suçlanan savcı hakim karşısına çıktı

4 Mart 2022'de meydana gelen olayda, kendisini eve bıraktıktan sonra ısrarla evine gelen savcı tarafından cinsel tacize uğradığını iddia eden katibin Hakimler ve Savcılar Kurulu'na dilekçe sunarak şikayetçi olmasıyla ortaya çıkmıştı.



Adalet müfettişlerince yapılan inceleme sonrasında Anadolu Adliyesinde görevlisi savcı Ş.B'ye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cinsel taciz" suçundan dava açılmıştı. 24 Nisan'daki duruşmada dinlenen şikayetçi katip ifadesinde, olay günü çalıştıktan sonra savcının ısrarla kendisini eve bırakmak istediğini, yine ısrarı üzerine arabasına binmek zorunda kaldığını, araçtalarken, "Adliye dışında bana ‘savcım’ deme, ismimle hitap et' dediğini, evine de ısrarları ve etrafın yanlış anlamaması için aldığını, evde oturduğu sandalyeyi kendisine çekerek kolunu sıvazladığını iddia etmişti.



Duruşmada tanık olarak dinlenen katibin yazı işleri müdürü de, katibin olayı o gün itibariyle kendisini anlattığını doğrulamıştı. Davetiyeye rağmen duruşmaya katılmayan savcı Ş.B. hakkında ise zorla getirme kararı çıkarılmıştı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan savcı Ş.B. geldi. Mağdur katip ise katılmadı.



SUÇLAMALARI REDDETTİ



Savunması sorulan savcı Ş.B. suçlamaları kabul etmediğini belirterek olayın olduğunun iddia edildiği gün kendi katibinin izinli olduğu için yazı işleri kalemini arayarak bir katip talebinde bulunması üzerine şikayetçinin gönderildiğini söyledi.



Sanık savcı Ş.B. "Kendisi geldi, 1-2 saat mesai bitimine kadar çalıştık. Kendi katibimden bile mesai saatlerinden sonra çalışma talebinde bulunmam. Adliye gibi kalabalık ortamda kendisini arabaya bindirip zorla götüreceğim böyle saçmalık olamaz. Olaydan 7 ay sonra haberdar oldum. Şikayetçi kamera araştırması bile istememiş. Haberim olsa ben kendim isterdim. O gün nereye gittiğini hatırlamam mümkün değil. Ayrıca telefonumun baz vermesi normal, o çevreye yakın oturuyorum. Ben de telefonu bile kayıtlı değil." dedi.



Savcı Ş.B. olayın üzerine atıldığını söyleyerek "Bunun sebebi, en yoğun büroda çalışıyor olması. Bütün katipler gitmek için başvuruyor. Bana başka büroda çalışmak istediğini söylemişti. Ben de gitmeniz zor dedim. Şikayetçi olaydan sonra emniyete ya da savcılığa gitmemiş, müdürüne anlatmış. Bu olay sonrası da bürosu değişmiş" dedi. Sanık avukatı da müvekkilinin beraatini talep etti.



AİLE BAKANLIĞI AVUKATI KATILMA TALEBİNDE BULUNDU



Duruşmaya gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, bir kamu görevlisinin sırf yeri değişsin diye ilk olarak müdüre giderek uzun yıllar konuşulacak bir olayı uydurmasının mümkün olmadığını belirterek davaya katılma talebinde bulundu.



MÜTALAA İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLECEK



Aile Bakanlığı avukatının talebini kabul eden mahkeme heyeti, mütalaasını hazırlaması için dosyayı savcılığa gönderilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.