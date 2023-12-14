Katil 13, maktül 12 yaşındaydı: Cinayetin nedeni kelebek bıçak çıktı

S.D'nin bıçağı tekrar istemesi üzerine T.Ş, bıçağı okulun yakınındaki bir inşaata sakladığını, oraya gidince vereceğini söyledi.



Aynı okulun öğrencisi Ş.K. de ikili arasındaki sorunu çözmek için S.D. ve T.Ş. ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde olayın yaşandığı inşaata gitti.



T.Ş'nin, inşaatın çatısında çıkan tartışmada, söz konusu bıçakla S.D'yi öldürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'ta 12 Aralık'ta 6 katlı inşaatın çatı katından ses gelmesi üzerine olay yerine giden ekipler, S.D'yi bıçakla öldürülmüş halde bulmuştu. Cinayeti işlediği iddia edilen T.Ş, ailesinin ihbarıyla gözaltına alınmış, Ş.K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ş. hakimlikçe tutuklanmış, Ş.K. serbest bırakılmıştı.