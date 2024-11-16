Katil damat yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kayınbiraderini silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Katil damat yakalandı

İbrahim A. ile eniştesi Mustafa B. arasında Karşıyaka Mahallesi'nde tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa B., yanında bulunan silahla kayınbiraderi İbrahim A.'yı yaraladı.

Mustafa B'nin kendi aracıyla Nizip Devlet Hastanesi'ne götürdüğü yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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