Katil komşu yakalandı

İstanbul Başakşehir'de hakkında uzaklaştırma kararı aldıran komşusu Aysel Kübra Yılmaz'ı ağır yaralayıp, annesi Hacer Yılmaz'ı öldüren Serdar A., saklandığı evde yakalandı.

Katil komşu yakalandı
Katil komşu yakalandı - 1 Hacer Yılmaz ve Aysel Kübra Yılmaz

Başakşehir'de 1 Ekim'de, Aysel Kübra Yılmaz ile annesi Hacer Yılmaz'a silahlı saldırı düzenleyen bir kişi kaçtı.

Hacer Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti, kızı ise ağır yaralandı.

Hayati tehlikeyi atlatan Aysel Kübra Yılmaz, ifadesinde saldırıyı Serdar A.'nın gerçekleştirdiğini söyledi.

Serdar A.'nın Aysel Kübra Yılmaz'a saplantılı halde aşık olduğu ancak karşılık göremeyince tacizde bulunduğu için hakkında uzaklaştırma kararı çıkartıldığı belirlendi.

Polis, saldırganı Esenyurt'ta saklandığı evde yakaladı. 16 ayrı suç kaydı bulunan zanlı adliyeye sevk edildi.

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