Katil komşu yakalandı

Hacer Yılmaz ve Aysel Kübra Yılmaz

İstanbul Başakşehir'de 1 Ekim'de, Aysel Kübra Yılmaz ile annesi Hacer Yılmaz'a silahlı saldırı düzenleyen bir kişi kaçtı.

Hacer Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti, kızı ise ağır yaralandı.

Hayati tehlikeyi atlatan Aysel Kübra Yılmaz, ifadesinde saldırıyı Serdar A.'nın gerçekleştirdiğini söyledi.

Serdar A.'nın Aysel Kübra Yılmaz'a saplantılı halde aşık olduğu ancak karşılık göremeyince tacizde bulunduğu için hakkında uzaklaştırma kararı çıkartıldığı belirlendi.

Polis, saldırganı Esenyurt'ta saklandığı evde yakaladı. 16 ayrı suç kaydı bulunan zanlı adliyeye sevk edildi.