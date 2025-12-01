Katil meğer yazar olmuş! Sahte kimliğiyle 7 kitap yazıp imza günleri düzenlemiş

Adana'da polis, sosyal medyada sahte kimlikle paylaşımlar yapan hesabın arkasındaki kişinin yıllardır firari olan, iki cinayet dosyasından 36 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü olduğunu belirledi. Hükümlünün sahte kimlikle yazar kimliği oluşturup 7 kitap yayımladığı ve birçok ilde konferanslar düzenlediği ortaya çıktı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri, sosyal medyada "Ali Demir Evrensel" adıyla içerikler paylaşan bir hesapla ilgili inceleme başlattı. Profili tarayan ekipler, bu isimle kayıtlı gerçek bir kişi bulunmadığını tespit etti. Hesaptaki görüntüleri yüz tanıma sistemine yükleyen polis, hesabın aslında R.E. (49) tarafından kullanıldığını ortaya çıkardı.

BİRÇOK SUÇTAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

R.E.'nin GBT kayıtlarını inceleyen polis 2006'da karıştığı iki cinayetten toplam 36 yıl 7 ay 12 gün, ayrıca “resmi belgede sahtecilik” suçundan 2 yıl kesinleşmiş cezası olduğunu öğrendi. Bunun yanında “hakaret”, “ruhsatsız silah ve mermi bulundurma” ile “dolandırıcılık” suçlarından da firari olarak arandığı anlaşıldı.