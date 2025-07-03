Katil valizden çıktı!

İstanbul'un Güngören ilçesinde işlenen bir cinayetin zanlısı, Esenyurt'ta saklandığı rezidansta bir valizin içinde yakalandı.

REZİDANSA BASKIN YAPILDI

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüphelinin Şenol K. (22) olduğu tespit edildi.

Şüphelinin, Esenyurt'ta kaldığı rezidansa özel harekat polisi destekli operasyon yapıldı.

KATİL VALİZDEN ÇIKTI

Cinayet büro ekipleri, şüpheliyi gardırobun üzerindeki valizde saklanırken yakaladı.

Yapılan aramalarda üç ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah şarjörü, 23 fişekle bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Şüphelinin çeşitli suçlardan 19 kaydı ve 4 aranmasının olduğu belirlendi.

Maktulle alacak-verecek meselesi olduğu öğrenilen şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde alınan ifadesinde cinayeti kabul ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Şenol K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.