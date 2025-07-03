Katil valizden çıktı!
İstanbul Güngören'de işlenen bir cinayetin katil zanlısı, Esenyurt'ta rezidansta yakalandı. Polis ekipleri şüpheliyi valizin içinde buldu.
İstanbul'un Güngören ilçesinde işlenen bir cinayetin zanlısı, Esenyurt'ta saklandığı rezidansta bir valizin içinde yakalandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Mareşal Çakmak Mahallesi'ndeki sokakta Reşit Ayten'in (34) silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, hayatını kaybeden Ayten'in çeşitli suçlardan 20 kaydı ve 11 aranması bulunduğunu belirledi.
REZİDANSA BASKIN YAPILDI
Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüphelinin Şenol K. (22) olduğu tespit edildi.
Şüphelinin, Esenyurt'ta kaldığı rezidansa özel harekat polisi destekli operasyon yapıldı.
KATİL VALİZDEN ÇIKTI
Cinayet büro ekipleri, şüpheliyi gardırobun üzerindeki valizde saklanırken yakaladı.
Yapılan aramalarda üç ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah şarjörü, 23 fişekle bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR
Şüphelinin çeşitli suçlardan 19 kaydı ve 4 aranmasının olduğu belirlendi.
Maktulle alacak-verecek meselesi olduğu öğrenilen şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde alınan ifadesinde cinayeti kabul ettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Şenol K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Polis Adliye
- Cinayet
- İstanbul Esenyurt