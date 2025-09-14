Katil zanlıları 700 kilometre ötede yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 47 yaşındaki dolmuş şoförü Orhan Gündüz, aracında infaz edildi.



Olay 26 Ağustos akşamı Dağlıoğlu mahallesinda meydana geldi. Yolcularını indirip seferlerini tamamladıktan sonra evine gitmek için aracıyla yola çıkan Gündüz'e seyir halindeyken ateş açıldı.

Aracını sürmeye devam eden, 600 metre sonra bilincini kaybedip kaza yapan şoför hastanede öldü.



Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet şüphelilerinin çeşitli suçlardan 9 kaydı bulunan A.Ö. ile 7 suç kaydı bulunan C.T. olduğunu tespit etti.



Şırnak’ın Silopi ilçesinde saklandığı belirlenen şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Adana’ya götürülen iki şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.