Katil zanlısından mahkemede ilginç savunma: “Manifestonun katı kuralları vardır; pişman değilim”

“PİŞMAN DEĞİLİM”



Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın önceki duruşmalarında sanık Kiremitçi, M.K.’yi planlandığı şekilde öldürmek istediğini, ancak ulaşamayınca yakın arkadaşı Mustafa Kılıçaslan’ı öldürdüğünü söyledi.



Kiremitçi, “Manifestonun katı kuralları vardır. Biri size yanlış yapıyorsa ve onu bulamıyorsanız; onun en yakın arkadaşını öldürürsünüz. Ben de öyle yaptım.” dedi.



Asıl hedefinin aralarında alacak verecek meselesi olan M.K. ve ailesinin olduğunu belirten Kiremitçi, “M.K. ile annesi, babası ve kız kardeşini öldürecektim. Çantamda, Türkiye’de kullanılmayan özel mermilerim vardı. Eğer yakalanmasaydım, Kayseri’ye gelip, M.K.’yi de öldürecektim. Pişman değilim.” diye konuştu.