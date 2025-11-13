Katil zanlısından Melisa'ya tehdit içerikli mesaj: "Sana cehennemi yaşatacağım"
13.11.2025 16:24
NTV - Haber Merkezi
İstanbul’daki üç kişinin öldürüldüğü seri cinayet soruşturmasında katil zanlısı Hakan Karakoyun ile öldürülen Melisa Kölekçi'nin sevgili oldukları ve bundan 6 yıl önce genç kadına tehdit mesajları attığı belirlendi.
İstanbul’daki geçen günlerde üç kişinin öldürüldüğü seri cinayet soruşturmasında yeni bilgilere ulaşıldı.
11 Kasım'da Büyükçekmece’de E-5 yan yolda araç içinde Emrah Güçlü ve Emrah Yılmaz, otel odasında ise 27 yaşındaki Melisa Kölekçi öldürüldü.
İstanbul'da işlenen 3 cinayetin soruşturması genişletildi.
TEHDİT İÇERİKLİ MESAJ
Melisa Kölekçi ve Hakan Karakoyun'nun 2019 yılında sevgili oldukları ve ayrılığın ardından katil zanlısının genç kadına "Sana bu dünyada cehennemi yaşatacağım. Seni insan içine çıkamaz hala getireceğim." şeklinde tehdit mesajları attığı ortaya çıktı.
Kölekçi, o dönem şikayetçi oldu ancak ikilinin bu olaydan sonra barıştıkları iddia edildi.
Hakan Karakoyun ile araç içinde öldürülen Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz arasındaki bağlantı ise araştırılıyor.
Seri cinayetlerin neden işlendiği henüz bilinmezken kaçan katil zanlısı aranıyor.