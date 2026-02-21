Katile yardım etti, 21 yıl sonra yakalandı
21.02.2026 04:40
Aydın'da 2005'teki Hüseyin Kuş cinayeti dosyasını raftan indiren Jandarma ekipleri, 21 yıl sonra fail V.D.'ye S.D.'nin yardım ettiğini belirledi. Gözaltına alınan şüpheli S.D. tutuklandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Timi, Buharkent'te 2005 yılında Hüseyin Kuş'un silahla vurularak öldürülmesinde fail V.D'yi olay yerine götüren şüphelinin belirlenememesi üzerine dosyayı raftan indirdi.
Yeniden açılan soruşturma kapsamında eski deliller yeniden değerlendirildi, tanık beyanları tekrar alındı ve teknik veriler incelendi.
Şüphelinin S.D. olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan S.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.