Katilin babası anlattı: Cinayetten önce kızı annesiyle görüntülü konuşturdu

Semih Çelik'in babası A.Çelik, ifadesinde oğluna ilişkin önemli bilgileri paylaştı:



Oğlunun pandemi dönemi öncesi Oğuz Can Polat Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuduğunu anlatan baba, bu dönemde Semih Çelik'in bilgiyasar ile zaman geçirdiğini söyledi.

2022 YILINDA İNTİHARA KALKIŞTI



Bir süre sonra oğlunun okumak istemediğini ve daha sonra açık öğretime giderek liseyi bitirdiğini anlatan A.Çelik, bu dönemde yaşananları şöyle aktardı:



"Bana okuyup, büyük adam olacağım da, bilim adamı olacağım da ne olacak diyordu. Biz de kendisine dışarıdan oku dedik. Kendisi Açık öğretimden Liseyi bitirdi. 1 Mart 2022 tarihinde Semih'in okul arkadaşı İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayarak, eşime senin oğlun benim kızımın beynini yıkamış, beraber intihar edecekler. demiş. 01.03.2022 günü akşam saatlerinde de Semih'in Ayvansaray Mahallesi Hoca Çakır Caddesi Altınay Halı Sahada sol göğüs bölgesinden kendisini bıçaklayarak intihara teşebbüs ettiğini öğrendik."

TEDAVİ SONRASI KASAP OLMAYA KARAR VERDİ

Oğlu Semih Çelik'in bu girişimin ardından ifade verdiğini ve psikolojik tedavi görmeye başladığını anladan A.Çelik, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda Çocuk Şubede ifade verdi. Bu olaydan ötürü muayenesi Bakırköy Sadi Konuk Hastanesinde oldu. Buradaki psikolog Semih'i Çapa Tıp Fakültesine sevk etti. Psikoloji üzerine ilaç tedavisi üzerine 3 (üç) hafta bu hastanede yattı. Bu Hastanede kendisine verilen ilaçları da kullandı. Bu Hastaneden çıktıktan sonra bu hastanede tedavi takiplerine de devam etti. Bu süreçte Semih bize baba Kasap olacağım dedi. Kendisi Rami Meydanda bir iş yerinde çalışmaya başladı. Kasaplığı öğrendi. En son Bayrampaşa'da İstanbul Forumun yanında kuru gida halinde kasap kısmına bakıyordu."

A. Çelik, katil Semih Çelik'in 2 yıldır uyuşturucu kullandığını aktarırken, durumdan şüphelendiğini, evin duvarlarında korkunç resimler gördüğünü de söyledi. A. Çelik, ifadesini şöyle sürdürdü:

EVİN DUVARINDA KORKUNÇ RESİMLER

"Kendisi 2 (iki) yıldan beri uyuşturucu madde kullanıyordu. Davranış değişikliğinden, duygu durum bozukluğundan bunu tahmin edebiliyordum. Ama uyuşturucu maddeyi nerden, nasıl temin ettiği hakkında bilgim yoktur. Bundan 1 (bir) yıl kadar önce Semih'in masına girdiğimde kendisinin duvara çizmiş olduğu insan psikolojisini korkutan şeytana benzer kara kalem resimler gördüm. Semih'e bu resimlerin ne olduğunu sorduğumuzda bizlere anlamazsınız, düşünce yapılarımız değişik diyerek başka açıklama yapmıyordu. Biz de üzerine gitmiyorduk."

A. Çelik, bu gelişmeler yaşanırken, oğlunun İkbal Uzuner'den ayrıldığını ve bir başka kızla çıkmaya başladığını söyledi. Babanın verdiğini bilgiye göre Semih Çelik, Ayşenur Halil ile sık sık görüşmeye başladı. A.Çelik, bu ilişki konusunda şu bilgileri verdi:

"Semih yukarıda beyan ettiğim intihara teşebbüs olayından sonra İkbal Uzuner'den ayrıldı. Bundan 1 (bir) yıl kadar önce Semih bırakmış olduğu Oğuz Can İmam Hatip Lisesi'nde aynı sınıfta okuyan Ayşenur isimli kızla çıkmaya başladı. Ayşenur isimli kız Pazartesi günleri ikametimize gelirdi. 12:00 -17:00 arası Semih ile Ayşenur evde tek başlarına vakit geçirirlerdi. Aynı zamanda dışarıda da buluşurlardı. Bundan 1 (bir) hafta kadar önce kızım S.Ç. Ankara'da üniversiteyi kazandı. Eşim, Semih ve kızım Sudenur ile Ankara'ya gitti. Kızıma ev tuttular. Eşim ve S.Ç Ankara'da kaldı. Semih geri döndü. Semih ile ben 1 (bir) hafta boyunca evde beraber tek yaşadık."



CİNAYET GÜNÜ NELER YAŞANDI?

Babanın ifadelerinden cinayet günü Ayşenur Halil'in Semih Çelik'in evine geldiği de anlaşılıyor. A. Çelik cinayet günü yaşananları şu şekilde ifadeye geçirdi:

"04/10/2024 günü saat 05:30 sıralarında ikametimde uyandım. İhtiyaçlarımı giderdikten sonra güneş doğmamışken şirket adına kayıtlı 34...plaka sayılı motosiklet ile Kasımpaşa'da bulunan büyük abim M.Ç'nin yanına gittim. 04/10/2024 günü saat 10:44 sıralarında 05...nolu hattımdan, Semih'in kullandığı ve eşim adına kayıtlı olan 05...nolu hattını aradım. Semih'e oğlum işten dolayı ben bu akşam geç geleceğim dedim. Kendisi de bana Ayşenur evde gün içinde sakın gelmeyesin baba dedi dedi. Semih İkbal Uzuner ve Ayşenur ile bizleri tanıştırmadı. Ben bu şahısları tanımıyorum. Ben dışarıda bulunduğum sırada eşim 05... nolu hattından benim hattımı arayarak Polisler evde, çabuk eve geç dedi. Ben de eve geldiğimden Polislerden öğrendim.



Babanın ifadelerinden katil Semih Çelik'in yaşamı sorguladığı ve ölmek istediğine ilişkin mesajlar verdiği de anlaşılıyor. Baba, bu duruma örnek olarak aralarından oğluyla geçen şu konuşmayı aktardı:

"2023 yılı Kış ayında Semih'in odasına girdiğimde penceresi açık ve odası buz gibiydi. Ben de kendisine hayırdır ne yapıyorsun diyerek penceresini kapatmak isterken, yanıma gelerek hayır kapatma camı diyerek eliyle gökyüzünü işaret ederek bak bakalım ne görüyorsun dedi. Ben de karanlık bir şey görmüyorum dedim. Kendisi de bana sen benim gördüğümü göremiyorsun dedi. Bu yaz ayında ikametimizde Semih ile baş başa olduğumda bana Baba, gideceğimiz yerde mutlu olacağımı bilsen üzülür müsün baba dedi. Ben de kendisine intiharı rabbimiz canı ben verdim ben alırım, günahtır diyor dedi. Kendisi de bana hayır öyle bir şey yok. Saçma sapan onlar, sen beni, anlayamazsın dedi. Ben kendisine oğlum önünde bir hayat var dedim. Kendisi de bana ben o kadar uzun yaşamayacağım, ben o günleri görmem dedi."

BABA BIÇAKLARI ODASINDA GÖRDÜ



A.Çelik, oğlunun et kesmeden kullandığı bıçakları evde görmüş ama oğlunun kendisine zarar vereceğini düşünerek karışmamış. Baba bu durumu şöyle savundu:

"Semih'in et kesmede kullandığı aletleri odasındaydı. Ben bu aletleri almak istediğimde kendisi aşırı sinirlenerek sakın dokunma, onlar benim dedi. Ben de üzerine gidersem kendisine bir zarar veririm diye korktuğumdan kendisine tamam dedim."

CİNAYET ÖNCESİ ANNEYLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA

Baba Çelik, cinayet günü yaşananları da şöyle anlattı:

"Eşimden öğrendiğim kadarıyla Eşim, 04/10/2024 günü saat 11:00 sıralarında telefon üzerinden görüntülü Semih'i aramış, Semih ve evde yanında bulunan kız arkadaşı Ayşenur ile görüşmüş. Herhangi bir sorun yokmuş.