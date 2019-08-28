Aksaray'da 2016 yılı Mart ayında, İstanbul'a göçmen olarak gelen Sudan vatandaşı Hafez İshak Arbab Jeibriel (39) bıçakla yaralama suçundan gözaltına alındı.

Fatih Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Jeibriel ülkesine geri gönderilmesi için Aksaray Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi'ne teslim edildi. Bu sırada karıştığı bir kavgadan dolayı gözaltına alınan Tuncay Dinç (41) ve Gökhan Gün (30) de karakolda Sudanlı Jeibriel'in kaldığı nezarethaneye konuldu.

Sabah 05.00 sıralarında Sudanlı Jeibriel, ayakkabısına sakladığı biçakla önce Gökhan Gün'e saldırdı. Sonra da Tuncay Dinç'i boyun ve karın boşluğundan bıçakladı. Dinç kaldırıldığı hastanede öldü. Sanık Jeibriel, Tuncay Dinç'i öldürdüğü için müebbet hapis, Gökhan Gün'ü yaraladığı için de 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CİNAYET DELİLLERİ DE TORBADA

Hürriyet gazetesinden Fırat Alkaç'ın haberine göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin kararının ardından Istanbul Cumhuriyet Basşsavcılığı Emanet Memurluğu, Tuncay Dinç'in babası Ali Dinç'e tebligat göndererek eşyasını almak üzere emanet memurluğuna müracaat etmesini istedi.

Tuncay Dinç'in ağabeyi Turgay Dinç geçen perşembe günü Adli Emanet Bürosu'na gitti. Turgay Dinç'e bir emanet torbası verildi. Dinç eve döndüğünde, kardesine ait eşyaların yanında olay yerinden toplanan tüm delillerle birlikte parmak izleri, svap örnekleri, cam ve pet şişelerin de emanet torbasında olduğunu gördü.

Cinayet şüphelisine ait eşyaların acılarını ikiye katladığını anlatan Turgay Dinç “Adli emanette önüme bir çuval koydular. Kardeşimin bu kadar eşyasının olmadığını söyledim. Çok şaşırdım. Torbayı eve götürdüğümde şoka uğradım. Torbada kardeşimin montu vardı. Geri kalanlarının hepsi olay yeri inceleme tutanaklarıydı. Delil torbaları da çuvaldaydı. Kardeşimi öldüren adamın eşyaları da torbadaydı. Torbada adamın telefonu, tespihi, ilaçları, ifadeleri vardı. Emanet torbasını ne yapacağımızı bilmiyoruz. Katilin eşyalarını gördüğümüzde acımız ikiye katlandı. Eşyaları atmaya da korkuyoruz. Katilin eşyaları ile aynı evde yaşıyoruz. Sabah uyandığımda katilin eşyalarını görünce üzülüyorum, olay aklıma geliyor. Bu hata düzeltilmelidir, sorumlular ceza almalıdır" dedi.

