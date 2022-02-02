Katiline 'Ölmeden son bir defa öpeyim' diye yalvarmış

Denizli'de öldürülen Şebnem Şirin'in katiline "Ölmeden son bir defa öpeyim" dediği ortaya çıktı.

25 yaşındaki Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından bıçakla öldürülmüştü.

Olayın ardından kaçan Furkan Zıbıncı, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Zıbıncı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasının ardından Furkan Zıbıncı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, otopsi sonucu Şirin'in vücudunda öldürücü boyutta olmayan 11 kesici alet yarası olduğu, ölümün boğazdan alınan bıçak darbesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

İddianamede, öldürülen Şirin'in incelemek üzere kriminale gönderilen cep telefonun şifresinin mevcut bilişim programları ve cihazları ile kırılamadığından içindeki verilere ulaşılamadığı belirtildi.



CİNAYETİ CEP TELEFONUNA NOT ALMIŞ



Alınan kan örneğine göre 0.10 promil alkollü olduğu ancak uyuşturucuya rastlanılmadığı belirlenen Furkan Zıbıncı'nın el koyulan cep telefonunda inceleme yapıldı.



Notlar kısmında, "Sevdiklerim haklarını helal etsinler. Asla kötü niyetli bir şey yapmadım. Annem ve kardeşim bensiz başarırsınız. Sevdiğim kız Şebnem şu anda yanımda uyumakta ve onunla beraber yolun sonu. Bu belki kadın cinayeti olarak geçecek ama bazı şeyler dışarıdan gözüktüğü gibi durmuyor. Bilmediğiniz onca şey var ama bunu asla öğrenemeyeceksiniz. Artık yokuz. Hakkınızı helal edin. Ben zaten bu hayatta bir boşluktum. Zamanla siz de alışırsınız. Bu hikayenin sonuna yetişebilirsen beni bu duruma sokan İsmail. Hadi eyvallah" yazılı olduğu da iddianamede yer aldı.



İddianamede, Furkan Zıbıncı'nın polis ve savcılıktaki ifadesine de yer verildi. Birlikte gittikleri apartta alkol aldıkları Şebnem Şirin evlenip hamile kalmak istediğini ancak kendisinin bunu reddetmesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığını belirten Zıbıncı'nın ifadesinde "Şebnem, bıçakla bana saldırdı. Şebnem'i kolundan tuttum. Arbedede yere düştük. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Olay yerinden kaçtım" dediği kaydedildi.



CİNAYETİ BABASINA İTİRAF ETMİŞ



İddianameye göre ayrıca İsmail Zıbıncı, oğlunun kendisini arayıp cinayeti söylediğini belirtti.



Velayeti annesinde olduğu için ara sıra görüştükleri oğlu Furkan'ın olay tarihinde saat 06.30'da kendisini aradığını belirten Zıbıncı da ifadesinde "'Baba başım dertte. Çabuk gel. Konuşmamız lazım, kız arkadaşımı öldürdüm' dedi. Yanına gittiğimde ise 'Kız arkadaşını öldürdüm, şu an apartta. Beni buralardan götür, kurtar' diyerek yardım istedi. Aparta baktığımızda kanlar içinde bir kadın görüp 112'yi aradık" dedi.



Soruşturma kapsamında ifade veren Berkan Zıbıncı da ağabeyi Furkan'ın, Şebnem Şirin ile birkaç kez ayrılıp barıştıklarını, ayrıldıkları dönemde ağabeyinin psikolojisinin bozulduğunu söyledi.



"YARDIM EDİN, ÇIĞLIĞINI DUYDUM"



İfadesi alınanlardan Mustafa adlı kişinin de Furkan'ın, aldatılma korkusuyla zaman zaman Şebnem'in evinin ışıklarını kontrol ettiğini, olay tarihinde kendisini arayıp, kız arkadaşını öldürdüğünü ve kaçması gerektiğini söylediğini, yüz yüze geldiklerinde ise önce boğduğunu ardından da bıçakladığını söylediğine iddianamede yer verildi.



"ÖLMEDEN SON BİR DEFA ÖPEYİM"



Olay günü apartta olan yabancı uyruklu Viktoriy isimli kişinin de Zıbıncı ile Şirin'in kaldığı odadan saat 03.00 sıralarında bağrışma seslerinin geldiğini belirtti.

Tanığın "Furkan, 'Özür dilerim bir daha yapmayacağım' diyordu. Saat 06.00 sıralarında ise önce kadın çığlık sesi geldi ardından da 'Furkan, yapma sen böyle biri değilsin. Yardım edin' çığlığını duydum. Şebnem, 'Ölmeden son bir defa daha öpeyim' dedikten sonra sesler kesildi ve saat 06.10 sıralarında polisler olay yerine geldi ve defalarca kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca gittiler" dediği iddianamede belirtildi.



İfadesine başvurulan Dilan adlı kişinin ise Furkan'ın babasıyla olan sorunları nedeniyle kendisine kesici aletlerle zarar verdiğini, Şebnem'i kaybetme korkusu olduğunu, kız arkadaşının ayrılmak istediğini ancak Furkan'ın zarar vermesinden korkup ayrılamadığını söylediği de iddianameye girdi.



CEP TELEFONUNDAKİ BİLGİLERİ SİLMİŞ



Toplanan deliller ve alınan ifadeler doğrultusunda savcı, sanığın önceden beri psikopatik davranışlarda bulunduğunu, bileklerini kestiğini, bunları da Şebnem'e attığı fotoğraflarla gösterdiği, kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle öldürme planı kurduğunu ve cep telefonunun notlar bölümünde Şebnem'i uyurken öldüreceğine dair not bulunduğunu kaydetti.



İddianamede sanığın, Şebnem'i aparta götürdüğü, uyuduğu sırada canavarca hisle eziyet çektirerek defalarca vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığı, bu sırada uyanan Şebnem'in 'Furkan yapma. Sen böyle bir insan değilsin' dedikten sonra 'Ölmeden son bir defa öpeyim' diye yalvarmasına rağmen sanığın eylemlerine devam ettiğinin altı çizildi.



Şebnem'i öldürdükten sonra sanığın tasarladığı plan çerçevesinde olay yerinden kaçıp cep telefonundaki bilgileri sildiğine de iddianamede dikkat çekildi.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ



Savcı, sanık Furkan Zıbıncı'nın 'beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.