Katledilen Azra'nın haberini arkadaşları gözyaşlarıyla yazdı

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katledilmesi, ailesi, arkadaşları ve üniversitedeki öğretmenlerini yasa boğdu.

Okuduğu fakültenin öğrencileri tarafından hazırlanan ve 20 yıldır yayımlanan Akdeniz İletişim Gazetesi'nin Ağustos sayısının basımı ise Azra'nın ölüm haberiyle durduruldu.

Basım aşamasında olan gazetenin ilk sayfası, arkadaşları ve hocalarının isteğiyle Azra'ya ayrıldı. Gazetenin bu sayısı da Azra'ya adandı.

''HEP GÜLEN YÜZÜNLE HATIRLAYACAĞIZ''



Azra'nın fotoğrafının yer aldığı sayfada Güldeste Demirtaş ve Altuğ Gömleksiz imzalı haberin girişinde, 'Hayattan koparılan fakültemiz gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu asla unutmayacağız. Hayallerinle, umutlarınla, yaşam doluluğunla hatırlayacağız seni. Kadın hakları için verdiğin mücadeleyle, mesleğine olan bağlılığın ve hep gülen yüzünle hatırlayacağız. Acımız tarif edilemez' ifadeleri yer aldı.



''TÜM KADINLARIN DAVASI ONUN DAVASIYDI''



Sınıf arkadaşı Aleyna Esmer, Haytaoğlu ile ilgili şunları yazdı:



"Azra hayatımda gördüğüm en hayat dolu insandı. Tüm kadınların sesi olmak için birçok yere üyeydi. Tüm kadınların davası onun davasıydı. Böylesine hayat dolu, hayattaki her güzel şeye değer veren, kendisine mükemmel bir gelecek vaat eden arkadaşımız melek oldu."



''GAZETECİLİK ONUN İÇİN BİR TUTKUYDU''



Cansu Tetik de Azra'nın tercih döneminde kendisine yardımcı olduğunu belirterek, şunları yazdı:



"Sevgi dolu, hayat dolu bir kızdı. Okuduğu bölümü ve okulunu çok seviyordu. Gazetecilik onun için bir meslek değil bir tutkuydu. Babası boşuna Gülendam ismini koymamış, keşke koruyabilseydik Gülendam'ı. Hayallerini gerçekleştirebilseydik."



''CANIMIZDAN CAN GİTTİ''



İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nün Başkanı Doç. Dr. Murad Karaduman da bu olayın fakültedeki herkesi çok üzdüğünü belirterek, “Azra Gülendam Haytaoğlu tüm öğrencilerimiz gibi sevdiğimiz öğrencilerimizden biriydi. Haberi aldığımız andan itibaren olayla ilgili bilgi almaya çalıştık, ama maalesef sonunda acı haberi almış olduk. Canımızdan can gitti, fakültemizin bir parçası eksilmiş gibi hissediyoruz. Olayın kendisi zaten yeterince üzücü. Medyanın olayı ele alışı ve yansıtış biçimi de fakülte olarak bizi üzdü" dedi.



OKUMA SALONUNA AZRA'NIN İSMİ VERİLECEK

Karaduman'ın belirttiğine göre, Azra'nın adı öğrencisi olduğu fakültenin okuma salonuna verilerek hatırası yaşatılacak.