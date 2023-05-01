Katliam gibi cinayet: Kayınvalidesini ve baldınızı öldürdü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen ekipler, Şerife Yıldız ve Sümeyye Ergin ile Uğur Doğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cennet Yıldız ise ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Ölenlerden Sümeyye Ergin'in bir aile sağlığı merkezinde doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.