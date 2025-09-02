Katliam gibi kaza: Bir ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 04.00 sıralarında Kaynarca ilçesine bağlı Büyükyanık Mahallesi’nde meydana geldi.



Ters yöne giren Serdar Denizgez’in kullandığı otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.



Denizgez, kaza yerinde hayatını kaybederken yanındaki E.A.G. (21), Ö.Y. (45) ve A.E. (21) yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Denizgez'in cenazesi de inceleme sonrası morga götürüldü.



Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

