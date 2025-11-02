"Katliam yapacağım" deyip, 13 yaşındaki arkadaşını bıçaklamıştı: Karar verildi
Beyoğlu'nda kendisiyle yaşıt 13 yaşındaki arkadaşını bıçaklayan E.D., çıkarıldığı mahkemede adli kontrolle serbest bırakıldı.
İstanbul Beyoğlu'nda 13 yaşındaki okul arkadaşını boynundan bıçaklayan E.D.'nin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verildi.
Olay, 30 Ekim Perşembe günü saat 09.00 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde yaşandı.
İKİSİ DE AYNI YAŞTA
Edinilen bilgiye göre; aynı okulda okuyan ve aynı yaşta olan M.A. ve E.D. arasında tartışma çıktı.
Olayın ardından dün sabah saatlerinde bıçakla evden çıkan E.D., sokaktaki araçların arasında M.A.'nın gelmesini bekledi.
BOYNUNDAN BIÇAKLADI
Bir süre sonra sokağa giren M.A., karşısına çıkan E.D. tarafından boynundan bıçaklandı.
Can havliyle bağırıp boynunu tutarak koşan M.A., komşusunun aracıyla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Boynuna dört dikiş atılan M.A.'nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Tedavisi tamamlanan M.A. taburcu edildi.
POLİS GÖZALTINA ALDI
Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, kaçan şüpheli E.D.'yi kısa sürede yakaladı.
Emniyete götürülen E.D. hakkında kasten yaralama suçundan adli işlem başlatıldığı ve adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
"YARIN SABAH OKULDA KATLİAM VAR"
E.D.'nin okuduğu okulda bulunan öğrencileri "Yarın sabah okulda katliam var' diyerek tehdit ettiği iddia edildi.
Bu sözleri duyan M.A.'nın ise E.D.'yi uyardığı ve bu sebeple aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü.
Olayla ilgili olarak konuşan E.D. şunları anlattı:
"- Sabah okula giderken arabanın arkasında pusuyordu. Sonra ben çıktım bana bıçak vurdu. Bu çocuğun psikoloji bozuk, herkese sataşıyor. Sonra ben de ona sataştım ama biz konuyu kapatmıştık. Sonra bir sabah çıktı, böyle oldu. Pusu kurdu.
- Arkadaşlarıma 'Katliam yapacağım, yarın Miraç okula gelemeyebilir' demiş. Tüm sınıf zaten ondan şikayetçi. Sonra ben direkt eve koştum, babam ambulansı aradı. Ambulans gelmeyince komşunun arabasıyla hastaneye gittik."
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Adliyeye sevk edilen E.D., kasten yaralama suçundan çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
