"Katliam yapacağım" deyip, 13 yaşındaki arkadaşını bıçaklamıştı: Karar verildi

Boynuna dört dikiş atılan M.A.'nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Tedavisi tamamlanan M.A. taburcu edildi.

Bir süre sonra sokağa giren M.A., karşısına çıkan E.D. tarafından boynundan bıçaklandı.

Edinilen bilgiye göre; aynı okulda okuyan ve aynı yaşta olan M.A. ve E.D. arasında tartışma çıktı.

Arkadaşı tarafından bıçaklanan M.A'nın boynuna dört dikiş atıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu bildirildi.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, kaçan şüpheli E.D.'yi kısa sürede yakaladı.

Emniyete götürülen E.D. hakkında kasten yaralama suçundan adli işlem başlatıldığı ve adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

"YARIN SABAH OKULDA KATLİAM VAR"

E.D.'nin okuduğu okulda bulunan öğrencileri "Yarın sabah okulda katliam var' diyerek tehdit ettiği iddia edildi.

Bu sözleri duyan M.A.'nın ise E.D.'yi uyardığı ve bu sebeple aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü.

Olayla ilgili olarak konuşan E.D. şunları anlattı:

"- Sabah okula giderken arabanın arkasında pusuyordu. Sonra ben çıktım bana bıçak vurdu. Bu çocuğun psikoloji bozuk, herkese sataşıyor. Sonra ben de ona sataştım ama biz konuyu kapatmıştık. Sonra bir sabah çıktı, böyle oldu. Pusu kurdu.

- Arkadaşlarıma 'Katliam yapacağım, yarın Miraç okula gelemeyebilir' demiş. Tüm sınıf zaten ondan şikayetçi. Sonra ben direkt eve koştum, babam ambulansı aradı. Ambulans gelmeyince komşunun arabasıyla hastaneye gittik."

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Adliyeye sevk edilen E.D., kasten yaralama suçundan çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.