Katliam yapan dünür tutuklandı: 4 kişi yan yana toprağa verildi

Olay, dün saat 17.40 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yenicekale köyü arazi yolunda meydana geldi.

Hayrettin T. (70), aralarında daha önceden husumet bulunan dünürünün oğulları İmran Karakoç (39), Osman Karakoç (36), Adnan Karakoç (27) ile yine dünürünün damadı Bedrettin Deniz'i (46) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

İmran Karakoç, Osman Karakoç, Adnan Karakoç ve Bedrettin Deniz'in cenazeleri, Isparta Şehir Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.



Cenazeler defnedilmek üzere Gelendost ilçe merkezine getirildi. Cenazelerin ilçeye getirildiği sırada cinayete kurban gidenlerin yakınları gözyaşı döktü. Abdulgaffar Camii'nde kılınan cenaze namazlarının ardından İmran Karakoç, Osman Karakoç, Adnan Karakoç ve Bedrettin Deniz ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan Hayrettin T., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.