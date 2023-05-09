Kavga eden grup Atatürk'ün evine saldırdı

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Muhtarlık önünde oturdukları sırada bir ses duyduklarını söyleyen Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, “Sesi duyunca hemen olay yerine doğru geldik. 2 kişinin Atatürk Evi ve Müzesi önünde heykel kırdığını söylediler. Bir kişi de kovalarken ayağını burkmuş ve ambulansla hastaneye götürdüler. Olayı yapanı görmedik. Kapıyı da tekmelemiş sanırım. Burada bazı esnafımız olayı görmüş. Olayı şiddetle kınıyoruz." dedi.