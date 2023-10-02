Kavga eden iki kişi aynı anda kalp krizi geçirdi

"HASTAYIM, DARBEDECEK DURUMDA DEĞİLİM"



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan Kazım İnanç, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen İnanç, şunları söyledi:



"Benim elimdeki arabayı almak istedi. Ben de 'Eşya alacağım' dedim. 'Bana versen ne olur' gibi şeyler söyledi. Bana küfretti. Bana neden küfrettiğini sorduğumda saldırdı. Ben yere düştüm. Benim çeşitli hastalıklarım var. Maktulü darbedecek durumda değilim."



SERBEST BIRAKILDI



İnanç'ın avukatları da Bayram Turgut'un ölü muayene raporunda darp ve cebire rastlanmadığını, müvekkillerinin ağır hasta ve doktor kontrollerinin olduğunu, yaşlı olduğunu, olayı gerçekleştirmeye gücünün olmadığını, kendisinin de olaydan sonra kalp krizi geçirdiğini belirtti.



Adli kontrol hükümlerinin uygulanmasınaa yönelik talep mahkemece kabul edildi. Haftada iki gün polis merkezine giderek imza atmak şartıyla serbest bırakılan İnanç, tutuksuz yargılanacak.