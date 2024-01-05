Kavga edip aracı polisin üzerine sürdü

Yeni Mahalle Saatçi Hoca Caddesi dükkan sahibi ile kiracısı arasında tartışma çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olaya müdahale eden polis ekipleri dükkan sahibini olay yerinden uzaklaştırdı.

Olay yerinden hafif ticari aracı ile uzaklaşan dükkan sahibi Günay Servet Ö., dakikalar sonrasında tekrar olay yerine gelerek aracını, olaya müdahale eden sivil polis ekiplerinin üzerine sürdü.

1 POLİS YARALANDI

Yaşanan olayda Nevşehir Emniyet Müdürlüğünde görevli sivil polis memuru Ş.K. yaralandı.

Diğer meslektaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan polis memuru olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Aracı ile polis memurlarına çarpan sürücü Günay Servet Ö. çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.