Kavga etti, aracıyla ezip öldürdü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga otomobille işlenen cinayetle bitti.

Olay akşam saatlerinde Nusaybin Çağ Çağ caddesinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma, tekmeli-yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada gruptan henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, otomobiline binerek karşı grupta yer alan 59 yaşındaki Kudbettin Akyüz'ü ezdi.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan Akyüz ağır yaralanırken, şüpheli aracıyla kaçtı. Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Akyüz hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, kavgaya karışan diğer kişileri gözaltına aldı.