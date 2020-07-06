Kavga ettiği arkadaşları balkondan attı

İstanbul Güngören'de bir kişi, kavga ettiği arkadaşları tarafından balkondan aşağıya atıldı. İkinci kattan atılan ve yaralı olan kişi hastaneye kaldırılırken polis, evdekileri gözaltına aldı.

DHA 06.07.2020 - 10:56 | Son Güncelleme : 06.07.2020 - 10:58

Kavga ettiği arkadaşları balkondan attı

İstanbul'un Güngören ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi'nde önceki akşam iddiaya göre, aynı evde kalan dört kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Arkadaşları tarafından dövülen kişi yardım için balkona çıktı ancak arkadaşları tarafından ikinci kattaki evin balkonundan atıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, evdeki kişileri gözaltına aldı.

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