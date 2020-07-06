Kavga ettiği arkadaşları balkondan attı

İstanbul'un Güngören ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi'nde önceki akşam iddiaya göre, aynı evde kalan dört kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.



Arkadaşları tarafından dövülen kişi yardım için balkona çıktı ancak arkadaşları tarafından ikinci kattaki evin balkonundan atıldı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, evdeki kişileri gözaltına aldı.

VİDEO: 4 KADIN BİR ADAMI TEKME TOKAT DÖVDÜ