Kavga ettiği damadını silahla vurdu

Sivas Kılavuz Mahallesi'nde C.Ş. ile damadı S.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüştü, C.Ş. tabancayla damadı S.Ö.'ye ateş etti. Bacağına ve koluna isabet eden kurşunlarla yaralanan S.Ö. aracıyla olay yerinden kaçarak bir iş yerine sığındı.

Bu sırada çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralı S.Ö., Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kayınbaba C.Ş. ise gözaltına alındı.