Kavga ettiği husumetlisini silahla vurarak öldürdü

Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi 1916'ncı Sokak'ta iddiaya göre, I.K. ile M.M. arasında sebebi henüz öğrenilemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ardından M.M. bölgeden uzaklaşırken, kendisini takip eden husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı.



Tabancayla vurulan M.M., kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri tarafından şüpheli I.K. yakalanarak gözaltına alındı.