Samsun'un Atakum ilçesi, Mimarsinan Mahallesi'nde Ömer C. (25) ile Onur E. (37) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Onur E., Ömer C.'nin sol kulağını ısırarak bir bölümünü kopardı.
112 Acil Servis ekibince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan yaralının kulağının yerine dikilemediği, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Zanlı ise Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince yakalandı.
Kavga ettiği kişinin kulağını ısırıp kopardı
Anadolu AjansıTürkiye
Samsun'da, kavgada bir kişinin kulağını ısırarak kulağın bir bölümünü koparan şüpheli gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralının kulağının yerine dikilemediği öğrenildi.
Samsun'un Atakum ilçesi, Mimarsinan Mahallesi'nde Ömer C. (25) ile Onur E. (37) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.