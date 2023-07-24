Kavga ettiği kişiyi 100 metre kovalayıp bıçakladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi üzerinde gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile kavga eden D.D. (19) yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Kent Meydanı'na doğru kaçtı.

D.D.'nin peşinden koşan şüpheli, kovaladığı genci bacağından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.