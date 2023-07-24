Kavga ettiği kişiyi 100 metre kovalayıp bıçakladı

Kocaeli İzmit'te iki kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti. Taraflardan biri kaçınca, diğeri onu 100 metre kovaladıktan sonra bacağından bıçakladı.

Kavga ettiği kişiyi 100 metre kovalayıp bıçakladı

'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi üzerinde gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile kavga eden D.D. (19) yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Kent Meydanı'na doğru kaçtı.

D.D.'nin peşinden koşan şüpheli, kovaladığı genci bacağından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Kavga ettiği kişiyi 100 metre kovalayıp bıçakladı - 1

Kanlar içerisindeki D.D.'yi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Acil sağlık ekibi, yaralı D.D.'yi ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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