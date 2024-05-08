Kavga ettikleri şahsı bıçakladılar: 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı

Eskişehir’de bir kişiyi dövüp, bıçaklayarak yaralamaktan gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavga ettikleri şahsı bıçakladılar: 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı ilçesindeki bir parkta bir kişiyi döven ve bıçaklayarak yaralayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar neticesinde M.D., Y.L., K.K., M.A. ve M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘kasten yaralama’ suçundan sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüphelilerden M.D. ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.L., K.K. ve M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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