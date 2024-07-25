Kavga ihbarına giden gece bekçisi bıçaklandı

Kocaeli'de kavga ihbarına giden gece bekçisi yaşanan arbede sırasında bıçaklandı. Yaralanan bekçi hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi gözaltına aldı.

Kavga ihbarına giden gece bekçisi bıçaklandı

'nin Gebze ilçesinde kavga olduğu yönünde ihbar alınması üzerine bölgeye gece bekçileri sevk edildi.

Bekçiler iki grup arasındaki kavgayı ayırdıkları sırada grup içerisindeki kimliği belirsiz bir kişi, bekçi H.B.'yi bıçakladı. 2 bıçak darbesi ile yaralanan bekçi yere düşerken, kimliği belirsiz şüpheli olay yerindeki diğer bekçiler tarafından etkisiz hale getirildi.

Yaralı bekçi, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, bekçiyi bıçaklayan şüpheliyi gözaltına aldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

ABD'de korku dolu anlar: Balina tekneyi devirdi

TÜRKİYE HABERLERİ

İki grup arasında çıkan kavgada belde belediye başkanı da yaralandı

İki grup arasında çıkan kavgada belde belediye başkanı da yaralandı

Tunceli Valiliği’nden eylem ve etkinliklere 5 gün kısıtlama

Tunceli Valiliği’nden eylem ve etkinliklere 5 gün kısıtlama

İzmir açıklarında göçmen hareketliği: 104 göçmen karaya çıkartıldı

İzmir açıklarında göçmen hareketliği: 104 göçmen karaya çıkartıldı

Sivas’ta refüje çarpan hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

Sivas’ta refüje çarpan hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

Ayvalık'ta tefeci operasyonu: 27 tutuklama

Ayvalık'ta tefeci operasyonu: 27 tutuklama

Traktör, oyun oynayan çocukların arasına daldı: 2 ölü, 2 yaralı

Traktör, oyun oynayan çocukların arasına daldı: 2 ölü, 2 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...