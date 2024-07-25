Kavga ihbarına giden gece bekçisi bıçaklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kavga olduğu yönünde ihbar alınması üzerine bölgeye gece bekçileri sevk edildi.

Bekçiler iki grup arasındaki kavgayı ayırdıkları sırada grup içerisindeki kimliği belirsiz bir kişi, bekçi H.B.'yi bıçakladı. 2 bıçak darbesi ile yaralanan bekçi yere düşerken, kimliği belirsiz şüpheli olay yerindeki diğer bekçiler tarafından etkisiz hale getirildi.

Yaralı bekçi, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, bekçiyi bıçaklayan şüpheliyi gözaltına aldı.