Kavga ihbarına giden iki polis şehit oldu
17.05.2026 15:21
Son Güncelleme: 17.05.2026 15:49
Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale eden ekiplere ateş açıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, silahlı kavgaya müdahale eden iki polis memuru açılan ateş sonucu şehit oldu.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi'ndeki iş merkezinde silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ancak gruptan bir kişi, olay yerindeki sivil asayiş ekiplerine ateş açtı. Ağır yaralanan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu.
Adrese takviye ekip yönlendirildi. Saldırganın teslim olmaması üzerine çatışma çıktı. Zanlı, çatışma sonucunda etkisiz hale getirildi.
BAKAN ÇİFTÇİ'DEN TAZİYE MESAJI
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından “Milletimizin başı sağ olsun” mesajıyla şehit polislerin fotoğraflarını paylaştı.
Bakan Çiftçi mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç; görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun.”
BAKAN GÜRLEK: BU MENFUR SALDIRIYI LANETLİYORUM
Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından şehitler için taziye mesajı paylaştı.
Bakan Gürlek “Tekirdağ Çorlu’da silahlı saldırıda şehit olan kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç’a Yüce Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Görevleri başında hain bir saldırı sonucu şehadete yürüyen polislerimize yönelik bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Milletimizin huzuru ve güvenliği uğruna canlarını feda eden emniyet teşkilatımızın fedakarlığı daima minnetle hatırlanacaktır. Devletimiz, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın huzurunu hedef alan suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Şehitlerimizin makamları ali olsun.” dedi.