Kavga ihbarına giden iki polis şehit oldu

BAKAN GÜRLEK: BU MENFUR SALDIRIYI LANETLİYORUM

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından şehitler için taziye mesajı paylaştı.

Bakan Gürlek “Tekirdağ Çorlu ’da silahlı saldırıda şehit olan kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç’a Yüce Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Görevleri başında hain bir saldırı sonucu şehadete yürüyen polislerimize yönelik bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Milletimizin huzuru ve güvenliği uğruna canlarını feda eden emniyet teşkilatımızın fedakarlığı daima minnetle hatırlanacaktır. Devletimiz, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın huzurunu hedef alan suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Şehitlerimizin makamları ali olsun.” dedi.