Kavga ihbarına giden motosikletli polis ekibi kaza yaptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavga ihbarına giden polislerin kullandığı motosiklet otomobille çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten yola savrulan 2 polis memuru yaralandı.

Kavga ihbarına giden motosikletli polis ekibi kaza yaptı

'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde seyir halinde olan Hüseyin A. (40) yönetimindeki 16 KAG 64 plakalı otomobil, kavga ihbarına giden Motosikletli Timler Grup Amirliği'nde görevli memuru Ü.B.'nin (52) kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazada devrilen motosikletten yola savrulan Ü.B. ile arkasında bulunan polis memuru M.Y. (26) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine yaralı polis memurlarının meslektaşları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavga ihbarına giden motosikletli polis ekibi kaza yaptı - 1

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis memurları ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan polis memurları Ü.B. ve M.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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