Kavga ihbarına giden motosikletli polis ekibi kaza yaptı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde seyir halinde olan Hüseyin A. (40) yönetimindeki 16 KAG 64 plakalı otomobil, kavga ihbarına giden Motosikletli Timler Grup Amirliği'nde görevli polis memuru Ü.B.'nin (52) kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada devrilen motosikletten yola savrulan Ü.B. ile arkasında bulunan polis memuru M.Y. (26) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine yaralı polis memurlarının meslektaşları ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis memurları ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan polis memurları Ü.B. ve M.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Bursa
- Polis