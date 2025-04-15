Kavga ihbarına giden polis memuru hayatını kaybetti

Kavga ihbarına giden polis memuru Esat Koyuncu kalp krizi geçirdi. lk müdahalesi olay yerinde yapılan Koyuncu, hastanede hayatını kaybetti.

Kavga ihbarına giden polis memuru hayatını kaybetti

’da bir sitede meydana gelen ihbarına giden Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli memuru Esat Koyuncu kalp krizi geçirdi.

Meslektaşlarının durumu fark ederek haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Koyuncu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Koyuncu, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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