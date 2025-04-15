Kavga ihbarına giden polis memuru hayatını kaybetti

Antalya’da bir sitede meydana gelen kavga ihbarına giden Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru Esat Koyuncu kalp krizi geçirdi.

Meslektaşlarının durumu fark ederek haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Koyuncu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Koyuncu, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.