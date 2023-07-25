Kavga sırasında kalp krizinden öldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada tüfekle vurulan Boran Evren yaralanırken, Ercan Çorakçı ise fenalaşıp yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.