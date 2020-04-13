Kavgacı fırıncılara 31 bin 800 lira ceza

İstanbul'da sokağa çıkmanın yasak olduğu dün sabah saatlerinde birbirine giren 10 fırıncıya 31 bin 800 lira para cezası kesildi.

Olay, Esenler ilçesi Nine Hatun Mahallesi Aziziye Caddesi üzerinde yaşandı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle caddeye gelen 2 kişi araçlarıyla ekmek satmak istedi.

Caddede bulunan bir ekmek fırının çalışanları ise araçlarıyla gelen kişilere tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesinin ardından 10 kişi yumruk ve sopalarla kavga etmeye başladı.

Kavga eden fırıncıları olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Kavgaya karışan 10 kişiye sosyal mesafeyi korumadıkları için polis Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 180 lira para cezası keserken, tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.



Kameraya yansıyan görüntülerde ise, fırıncıların ellerindeki sopalarla birbirlerine saldırdıkları ve çevredekilerin onları ayırmaya çalıştıkları görülüyor.