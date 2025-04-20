Kavgada babasını tek yumrukla bayılttı
Esenyurt'ta baba oğul arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Babasıyla tartışan kişi önce boğazına sarılıp yere düşürdü ardından da karşılık vermeye çalışan babasını yumrukla bayılttı.
Olay, dün Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarında yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, baba oğul arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.
Babasını tek yumrukla bayıltan kişinin, o anları vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, babasıyla tartışan kişinin önce babasının boğazına sarılıp yere düşürdüğü ardından ise karşılık vermeye çalışan babasına yumruk atarak bayılttığı anlar yer aldı.
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