Kavgada bıçaklanan Yasin’den 22 gün sonra acı haber

Denizlispor taraftarları arasındaki bıçaklı kavgada yaralanan Yasin Karaobalı isimli kişi, 22 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.



Olay 14 Ocak’ta Atatürk Stadyumu önünde meydana geldi.



Denizlispor ile Amed Sportif Faaliyetleri arasında oynanan karşılaşmanın ardından stattan çıkışta, her ikisi de ev sahibi takımın taraftarı olan Yasin Karaobalı ile Berkay Yıldırım arasında iddiaya göre omuz atma tartışması yaşandı.



Tartışma, küfürleşmenin ardından kavgaya dönüştü.



Yasin Karaobalı’nın yanındakilerin de dahil olmasıyla kavga büyüdü.



Arbede sırasında yere düşen Karaobalı, Berkay Yıldırım tarafından karnından bıçaklandı.

O sırada kavgayı gören polis ekipleri olaya müdahale etti.



Yaralanan Yasin Karaobalı, Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Olayın ardından kaçan Berkay Yıldırım, polis tarafından yakalandı. Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma sürerken14 Ocak’tan beri yoğun bakımda tedavi gören Yasin Karaobalı, bu sabah yaşamını yitirdi.