Kavgada kalp krizi geçiren çocuk hayatını kaybetti

Bolu'da akranlarıyla kavga ederken kalp krizi geçiren 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Olay akşam saatlerinde İsmetpaşa Caddesi'ndeki Kültür Park'ta meydana geldi.

İddiaya göre, S.Ş. (13) ile A.Ö.T. (15) henüz bilinmeyen nedenle kavga etmeye başladı.

Bu sırada A.Ö.T. bir anda fenalaşarak yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen A.Ö.T, kaldırıldığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin S.Ş. ve arkadaşı E.Y. (14) gözaltına alındı.