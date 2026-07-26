Kavgada Kızılırmak'a düşüp boğuldu

Kırıkkale 'nin Bahşılı ilçesinde Ertuğrul Altan (37) ile Ö.Y. (29) ve D.Y. (34) arasında Yeşil Vadi Caddesi'ndeki mesire alanında içki içtikleri sırada çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İddiaya göre bu sırada bölgeden uzaklaşmaya çalışan Altan, dengesini kaybederek Kızılırmak'a düştü. Olay yerine polis, sağlık , AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Irmak çevresinde yapılan aramada Altan'a ulaşılamayınca bölgeye Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi sevk edildi. Dalgıç polisler, Altan'ın cesedine yarım saat süren çalışmanın ardından kıyıya 10 metre uzaklıkta ulaştı.

Kıyıya çıkarılan Altan'ın cenazesi, incelemenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Ö.Y. ve D.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.