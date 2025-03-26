Kavgada silahlar konuştu: Bir ölü, 6 yaralı

Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Mardin yolu mevkisinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü.



Kavgada 4'ü ağır 7 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar Selman Baran, Mesut E. (44), Diyar E. (20), Murat E. (36), Furkan B. (20), Süleyman B. (30) ve Baran A. (18) ilk müdahalenin ardından Nusaybin ve Kızıltepe Devlet hastanelerine kaldırılıp tedaviye alındı.