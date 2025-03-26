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Kavgada silahlar konuştu: Bir ölü, 6 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada bir kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 6 kişi de yaralandı.

Kavgada silahlar konuştu: Bir ölü, 6 yaralı
Selman Baran

Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Mardin yolu mevkisinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 4'ü ağır 7 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Selman Baran, Mesut E. (44), Diyar E. (20), Murat E. (36), Furkan B. (20), Süleyman B. (30) ve Baran A. (18) ilk müdahalenin ardından Nusaybin ve Kızıltepe Devlet hastanelerine kaldırılıp tedaviye alındı.

Kavgada silahlar konuştu: Bir ölü, 6 yaralı - 1

Hayati tehlikesi olan 4 yaralıdan Selman Baran, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya karıştığı tespit edilen bazı şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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