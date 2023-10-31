Kavgada tüfekle açılan ateşte evinin önünde oturan hamile kadın öldü

Tekirdağ'ın'ın Çerkezköy ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği ve olayla ilgisi bulunmadığı öğrenilen 7 aylık hamile Sedanur Güven (22), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ameliyatla alınan bebek ise hayata tutundu.



Olay akşam saatlerinde Çerkezköy Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde meydana geldi. Aynı sokakta oturan komşu aile Ş.D. ile S.C. arasında iddiaya göre odun indirme nedeniyle başlayan tartışma büyüdü. Bunun üzerine Ş.D. evinden aldığı pompalı tüfekle S.C.’ye ateş etmeye başladı. S.C. omzundan hafif yaralandı. Bu sırada aynı sokakta bulunan evinin önünde oturan 7 aylık hamile Sedanur Güven ise tüfekten çıkan saçmalarla boynundan ağır yaralandı.



ANNE ÖLDÜ ÇOCUĞU KURTARILDI



Kanlar içinde kalan Güven, vatandaşlar tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaçan şüpheli Ş.D. ise polis ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. Hastaneye kaldırılan hamile kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, karnındaki bebek ise operasyonla sağlıklı şekilde alındı. Bebek ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilip, burada Yenidoğan Servisi'nde kuvöze konuldu. Omzundan hafif şekilde yaralanan S.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından çok sayıda polis ekibi mahallede güvenlik önlemi alındı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel de gece boyunca mahallede ekiplerin çalışmasını takip etti.