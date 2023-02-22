Kavgalı olduğu kadını aracın kaputunda kilometrelerce sürükledi

İzmir'de bir kadın eşiyle ilişkisi olduğu için husumetli olduğu kadın tarafından araç kaputu üzerinde sürüklendi.

Kavgalı olduğu kadını aracın kaputunda kilometrelerce sürükledi

'de bir , husumetli olduğu kadını arabasının kaputu üzerinde kilometrelerce sürükledi. 

Olay, 19 Şubat'ta Menderes ilçesi 9 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre H.K., eşi M.K.'nin Ş.Ç. isimli kadınla ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine eşine boşanma davası açtı.

M.K. ile ilişkisini sürdüren ve H.K. ile husumeti bulunan Ş.Ç., aracıyla seyir halindeyken H.K.'nin kardeşi Y.H. ve babasını araçlarına bindiğini görerek önlerini kesti.

Durum karşısında araçtan inen Y.H. olaya tepki gösterirken, Ş.Ç. arabasını Y.H.'nin üzerine sürdü. Aracın altında kalmamak için arabanın kaput bölümüne tutunan Y.H., bu şekilde yaklaşık 2 kilometre sürüklendi.

Bu sırada Y.H.'nin babası da Ş.Ç.'yi durdurmak için aracı takip etti. 

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