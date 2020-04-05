Kavgaya karışan ve kumar oynayanlara 'sosyal mesafe' cezası

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kavga eden 8 kişiye, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.



İlçede iki grup arasında evlerinin önüne duvar örülmesi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı.



Haklarında işlem başlatılan şüphelilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

6 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGAYA KARIŞAN 7 KİŞİYE CEZA



Bitlis'in Güroymak ilçesinde de 6 kişinin yaraladığı kavgaya karışan 7 kişiye, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.



İki grup arasında, Şentepe Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.



Kavgada yaralanan Ö.T, A.B, S.B, B.B, S.T. ve N.T, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Güroymak ve Tatvan ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.



Gözaltına alınan 7 kişiye, corona virüs salgınıyla mücadelede sosyal mesafeyi ihlal ettiklerinden dolayı 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

KUMAR OYNARKEN YAKALANANLARA DA CEZA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir ilde kavgaya karışanlara, bir başka ilde ise kumar oynayanlara "sosyal mesafe kuralına uymadıkları" gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza verildiğini açıkladı.



Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir ilimizde bir grup kavga etti. Elbette gözaltına alındılar. Ancak her birine sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150 lira ceza kesildi" bilgisini verdi.



Bir başka ilde de kumar oynarken yakalanlara sosyal mesafeye uymadıkları için 3 bin 150 lira ceza verildiğini belirten Bakan Soylu, her iki ilin valisini de tebrik etti.