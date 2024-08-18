Kavgaya karıştı, yerine kayyum atandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Ortaklı Mahallesi muhtarı Mustafa Yılmaz'ın kavgaya karışıp tutuklanması sonrası kaymakamlık tarafından yerine bir memur görevlendirildi.

Kavgaya karıştı, yerine kayyum atandı

Mazıdağı ilçesi kırsal Ortaklı Mahallesi'nde Muhtar Mustafa Yılmaz ve beraberindekiler ile mahallede oturan Abdurrahman Aksoy (45) arasında su sondaj kuyusu nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan Abdurrahman Aksoy, müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya karıştı, yerine kayyum atandı - 1

KAYYUM ATANDI

Gözaltına alınan muhtar Mustafa Yılmaz, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bunun üzerine Mazıdağı Kaymakamlığı, yakın zamanda yapılacak seçime kadar Yılmaz'ın yerine kaymakamlık yazı işleri müdürlüğünden bir memur görevlendirdi.

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