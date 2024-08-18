Kavgaya karıştı, yerine kayyum atandı

Mazıdağı ilçesi kırsal Ortaklı Mahallesi'nde Muhtar Mustafa Yılmaz ve beraberindekiler ile mahallede oturan Abdurrahman Aksoy (45) arasında su sondaj kuyusu nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışma kısa sürede taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kavgada yaralanan Abdurrahman Aksoy, müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

