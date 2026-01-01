Kavgaya müdahale eden polis memuru bıçaklandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yılbaşı dolayısıyla toplanan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada tedbirler kapsamında bölgede bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru, olaya müdahale ettiği sırada bıçakla yaralandı. Meslektaşları tarafından ekip aracıyla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.