Kavgaya müdahale eden polisin şehit edildiği davada sanığa müebbet hapis

Olay, 13 Ağustos 2023’te Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak’ta meydana geldi. Adnan ve Muhammet Tosun kardeşler, Memet ve Mustafa Coşkun kardeşlerin bulunduğu kıraathaneye geldi. İki grup arasında borç-alacak meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Devriye görevi yapan polis ekipleri, kavgaya müdahale ederken pompalı tüfekle ateş eden Adnan Tosun, polis memuru Murat Akpınar'ı göğsünden, Mustafa Coşkun'u ise kolundan yaralayıp kaçtı.



Adnan Tosun polisin takibiyle, Muhammet Tosun ise saklandığı Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi’ndeki adreste yakalandı. İki kardeşe yardım ettiği belirlenen Celil T. (21), Halil T. ve Hakan T., gözaltına alındı. Şüphelilerden Adnan Tosun tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Polis memuru Murat Akpınar ise hastanede 34 gün sonra, 16 Eylül'de şehit oldu.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlanıp, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede, sanık Adnan Tosun hakkında, 'Kasten öldürme', 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Mala zarar verme' suçlarından müebbet hapis cezası istendi. Tutuksuz müşteki şüpheliler Muhammet Tosun hakkında 'Kasten öldürmeye azmettirme', 'Silahla tehdit' ve 'Hakaret', Celil T. hakkında 'Silahla tehdit' ve 'Silahla basit yaralama', Halil T. hakkında 'Silahla basit yaralama', Memet Coşkun hakkında 'Mala zarar verme', 'Hakaret' ve 'Silahla basit yaralama', Mustafa Coşkun hakkında 'Silahla basit yaralama' suçlarından, Hakan T. hakkında 'Kasten öldürmeye azmettirme' ve 'Kasten öldürmeye azmettirmeye teşebbüs etme', olaya karışan İbrahim C. hakkında ise 'Silahla basit yaralama' suçundan ceza istendi.



Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, ekip arabası ile olay yerine gelen Akpınar’ın ekip arabasının şoför koltuğundan indiği, bu sırada silahlı çatışma olduğu, 2 kişinin Murat Akpınar’ın arkasında durduğu sırada Akpınar'ın vurularak, düştüğü anlar yer aldı. Ayrıca, bir vatandaşın da ‘polisi vurdu polisi’ dediği duyuldu. Bir başka kamera açısında ise Adnan Tosun'un elinde tüfekle ateşe ettiği, çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı kameraya yansıdı.



Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 22 Mart’ta görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Adnan Tosun'u, 'Olası kastla öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığa ayrıca Mustafa Coşkun’a yönelik 'Öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 7,5 yıl, Memet Coşkun’a yönelik aynı suçtan 6 yıl 4 ay, Celil T.'ye (80) yönelik 'Yaralama' suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Böylece Adnan Tosun, toplam 40 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış oldu.



Heyet, sanıklardan Muhammet Tosun'un ise 'Öldürmeye azmettirme' suçundan beraatine hükmetti. Mahkeme, tutuksuz sanıklardan Halil T.'yi ise 'Silahla tehdit' suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, diğer 5 sanığı ise 'Silahla basit yaralama' suçundan çeşitli oranlarda adli parasına çarptırdı.

