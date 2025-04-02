Kavgayı ayırmadığı için husumet güttüler: Dükkanını kurşun yağmuruna tuttular

Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde yüzlerini kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen Tarık T. ile Halil S., M.A.'nın beyaz eşya dükkanına tabancalarla ateş açtı.



Silahtan çıkan kurşunlar, iş yerinin cam ve kepengine isabet etti. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi.



İncelemede, iş yerine 57 merminin isabet ettiği belirlendi.