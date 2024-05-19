Kavgayı ayırmak için ezan okudu

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde iddiaya göre, iki grup arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekiler grubu ayırmak için araya girerken, bir kişi ise kavga edenlerin ayrılması amacıyla farklı bir yol denedi.