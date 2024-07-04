Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki bir gazinoda iki grup arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmak isteyen müzisyen, kendisine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

'ın Yenişehir ilçesindeki bir gazinoda müzisyenlik yapan Sedat Eraslan, iddiaya göre iki grup arasında çıkan bir tartışmayı yatıştırmak istedi.

Eraslan, tartışan kişilerden birinin ateşlediği silahtan çıkan kurşunla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eraslan, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Eraslan kurtarılamadı.
Eraslan’ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından defnedildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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