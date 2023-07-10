Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada, tarafları ayırmaya çalışırken tabancayla vurulan 27 yaşındaki Şahin Özkılıç hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

'nın Haliliye ilçesi Devteyşti Mahallesi'nde iddiaya göre; parkta oturan iki grup arasında gece saatlerinde laf atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Bu sırada tarafları ayırmaya çalışan Şahin Özkılıç (27), kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabanca ile vuruldu.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özkılıç, kurtarılamadı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Cenaze otopsi sonrası yakınlarına teslim edilirken, olaya ilişkin S.T. (17) ve M.T. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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