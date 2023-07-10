Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Devteyşti Mahallesi'nde iddiaya göre; parkta oturan iki grup arasında gece saatlerinde laf atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Bu sırada tarafları ayırmaya çalışan Şahin Özkılıç (27), kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabanca ile vuruldu.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özkılıç, kurtarılamadı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA



Cenaze otopsi sonrası yakınlarına teslim edilirken, olaya ilişkin S.T. (17) ve M.T. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.