Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesi Başköy'de, iki aile arasında gece saatlerinde çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavga kanlı bitti.

İddiaya göre; çocuklar arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgaya yetişkinler de karıştı. Taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavga, Habur-Silopi Karayolu'na da sıçradı.

Olayda aileleri ayırmaya çalışan Asker Yılmaz (32) ve taraflardan 6 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye polis ve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Asker Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırılan olaya ilişkin inceleme başlatıldı.